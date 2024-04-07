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В затопленном Орске скончались четыре человека

Как уточняется, в результате стихийного бедствия жертв нет.
Анна Назайкина 2024-04-07 11:54:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В мэрии Орска заявили, что за дни после прорыва дамбы в городе погибли четыре человека, однако не связанно с затоплениями, пишет РИА Новости.

«У двоих был сердечный приступ, у одного – естественная смерть, еще один совершил суицид», — сказал собеседник агентства.

В результате стихийного бедствия в уходящем под воду Орске погибших нет, утончили власти города.

Напомним, в Орске Оренбургской области прорвало защитную дамбу в Советском районе. Началась эвакуация населения. Уровень воды в реке Урал поднялся до такой степени, что затопило целые улицы. В зону бедствия попали более 4 тыс. домов.

Как выяснилось позже, все могло произойти из-за халатности должностных лиц, которые отвечали за строительство и обслуживание объекта. Было возбуждено уголовное дело.

#Оренбургская область #мэрия #орск #затопления
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