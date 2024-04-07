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Точность «Солнцепека» повысили до считанных метров

Благодаря новой системе ракетчики могут не только точнее бить противника, но и быстрее менять позиции.
Владимир Расходчиков 2024-04-07 11:26:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Точность тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» повысили до считанных метров по запросу войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Для этого специалисты использовали систему, которая является аналогом комплекса «Планшет-А», предназначенного для управления артиллерией. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал гендиректор АО ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.

«Мы предложили нашу систему ориентирования из того научно-технического задела, который есть. Он позволяет без покидания экипажем и командиром самой боевой машины получать информацию по своему местоположению и определять дирекционный угол. Это позволяет сократить время боевой работы на огневой позиции при прогнозируемой контрбатарейной борьбе противников по нам», - рассказал Пименов.

Гендиректор АО ВНИИ «Сигнал» также отметил, что повышенная точность «Солнцепека» позволяет расчету быстро найти цель, атаковать ее, и так же стремительно покинуть позицию, чтобы не попасть под ответный удар.

Недавно оружейники-создатели ТОС «Солнцепек» удостоились первого ордена «За доблестный труд» от президента РФ Владимира Путина. Они работают в НПО «Сплав» и также производят системы вооружения для военно-морского флота, инженерных войск и войск РХБЗ, ракеты для ВКС.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Высокоточные комплексы. Всегда в точку» на «Звезде Плюс» и на телеканале «Звезда». Журналисты программы проехали через всю страну, чтобы ответить на главный вопрос - как куется победа? А также рассказали о достижениях отечественного ВПК.

#ОПК #РХБЗ #Военная приемка #Солнцепек #огнеметчики
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