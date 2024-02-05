В три смены 24/7: за что российские оружейники удостоились похвалы Путина

На неделе за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала страны коллектив одного из ведущих оборонных предприятий страны НПО «Сплав» удостоился первого ордена «За доблестный труд».

Президент учредил эту награду только 1 февраля. Орденом будут награждаться за заслуги в трудовой деятельности, развитие экономического и оборонного потенциала России. Первую награду вручил лично глава государства Владимир Путин.

Пять лет назад Тульскому «Сплаву» присвоили имя Александра Ганичева. Его по праву считают отцом реактивной артиллерии. Он работал на предприятии «Сплав» с 1945 года до последних дней жизни. Ганичев прошел путь от рядового инженера до главного конструктора. Именно его идеи легли в основу гигантов оружейного производства - таких как «Град», «Смерч» и «Ураган». Ганичев придумал снаряды такими, чтобы они попадали точно в цель.

Его дело продолжает жить. Сейчас в линейке продукции «Сплава» системы вооружения для военно-морского флота, инженерных войск и войск РХБЗ, ракеты для ВКС. Именно «Сплав» разрабатывает комплексы «Смерч», «Торнадо-Г» и «Град».

На форуме «Все для Победы!», который собрал не только работников ОПК, но и людей самых разных профессий от врачей до бизнесменов, президент отдельно обратился к тульским оружейникам.



«Хочу еще раз сказать спасибо тульским оружейникам, всем, кто создаёт мощный и надежный "щит Родины", за напряжённый, без преувеличения, героический труд и за достойные результаты. Уже отмечал и хочу повторить: за время проведения специальной военной операции коллективы наших оборонных предприятий, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро совершили настоящий прорыв, я бы сказал, без всякого преувеличения, трудовой подвиг», - сказал Владимир Путин.

Для победы мобилизованы все силы. Напряженная работа на российских предприятиях ОПК идет 24/7 в три смены. Сергей Шойгу на этой неделе проверил выполнение гособоронзаказа в Екатеринбурге. Глава Минобороны проинспектировал производство ракет «Калибр» и крылатых ракет для «Искандеров», а также установок С-300. Шойгу показали и процесс сборки новых бронемашин. На совещании с руководителями предприятий министр отметил, как растут темпы производства.

«Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», - сказал глава Минобороны РФ.

Также Сергей Шойгу посетил экспериментально-испытательную базу НИИ в Подмосковье - комплексы, где уже тестируют новейшие образцы вооружения.

Свой вклад в будущую победу вносит каждый, как может. Пенсионерке Надежде Никоновой 75. Она стоит на ногах по пять часов в день - все для того, чтобы тысячи нитей в ее руках превратились в маскировочную сеть, скрывающую военных от глаз вражеских дронов.



«И про болезни не думаю. Как вот другие ходят по больницам? Мои подруги ходят, а я и говорю "Господи, когда ходить? Надо работать! Надо помогать фронту!"», - рассказала Надежда Никонова.

Подробнее смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».