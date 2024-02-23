Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном сейчас немыслим

Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас «немыслим», заявил Никол Пашинян. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал France24.

Премьер-министр Армении заявил, что Баку «считает Армению западным Азербайджаном». Пашинян считает, что новая атака против Армении очень вероятна, «если брать в расчет заявления Азербайджана».

Армянский премьер сказал, что Ереван потребовал расследования недавней атаки Азербайджана. По его словам, Баку использует ситуацию, чтобы подпитывать свою риторику.

«Все это заставляет нас думать, что Азербайджан готовит новую атаку против Армении», - добавил он.

Ночью 13 февраля азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям в районе села Неркин Ханд. Погибли четверо армянских военнослужащих, еще один был ранен.

В Баку заявили, что это был ответ на атаку со стороны армянских военных, в результате которой был ранен азербайджанский солдат. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал несоразмерным удар вооруженных сил Азербайджана. 21 февраля Никол Пашинян прибыл с визитом во Францию.