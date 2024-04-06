Директор РВИО Мягков объяснил, почему страны НАТО «потеряли тормоза»

Слова западных политиков, а тем более чиновников НАТО ничего не стоят. Такого мнения придерживается Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. В беседе со «Звездой» он прокомментировал рассекреченные архивы США, в которых содержатся обещания руководства Североатлантического блока не расширяться на Восток и не вмешиваться в дела России и стран СНГ.

«Мы должны четко понимать, слова западных лидеров или чиновников ничего не стоят. Они могут говорить нам все, что угодно. На самом деле у них есть стратегические ориентиры - поражение России. Они хотели и хотят сделать из России слабую, нищую страну, которую они будут эксплуатировать ради своих экономических интересов», - заявил Мягков.

Именно с этой целью создавался альянс, уверен он. Вместе с западным военным блоком родились многочисленные планы уничтожения сначала СССР, а потом России. Эти планы множились и многие из них до сих пор рассматриваются военными стратегами НАТО, уверен эксперт.

«Говоря о том, что НАТО якобы не хочет расширяться на Восток. Но это ведь прямой обман и Горбачев на это повелся. Либо надел розовые очки, либо ничего не понимал в политике, либо не знал истории обмана Западом нашей страны. Вот что происходило и происходит», - полагает Научный директор РВИО.

Сегодня цели НАТО на восточном фланге не изменились, говорит эксперт. Поэтому альянс так стремится принять в свои ряды Украину и Грузию.

«Создается впечатление, что они не видят тормозов, перешли все границы и стремятся уничтожить нас. Мы должны быть готовы к тому, что НАТО будет готовить вооруженную агрессию против нас. Если мы будем слабы, то они начнут эту войну. Единственный способ ее избежать - иметь сильную армию и побеждать в зоне СВО. НАТО уже создал на Украине свои структуры. Там есть и советники и оружие и боевые группы. Это факт. Мы должны смотреть, что делает НАТО. Это нам поможет в этой пока прокси войне одержать победу», - заверил Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Накануне историки общественной организации «Архив по национальной безопасности США» обнародовали обещание генсека НАТО Манфреда Вернера не вмешиваться в дела России и стран СНГ. Архив содержит стенограмму его переговоров с председателем Верховного совета России Русланом Хасбулатовым. Их встреча проходила в 1992 году в Москве. Тогда натовцы заверяли российское руководство в лучших намерениях. В частности, Вернер убеждал Хасбулатова в том, что военный блок заинтересован в сильной и процветающей России.

Публикация переговоров полностью опровергает заявления действующего руководства НАТО, которое утверждает, что военный блок никогда не обещал не расширяться на Восток и не увеличивать расходы на вооружение.