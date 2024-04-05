Архив США опубликовал обещание НАТО не вмешиваться в дела России

Историки общественной организации «Архив по национальной безопасности» США обнародовали обещание генсека НАТО не вмешиваться в дела России и СНГ. Рассекреченные документы американского правительства впервые опубликовал Университет имени Джорджа Вашингтона.

В них также есть стенограммы переговоров бывшего генерального секретаря альянса Манфреда Вернера с председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым. Встреча проходила в феврале 1992 года в Москве. Тогда западные союзники заверяли о прочной дружбе, поддержке и утверждали, что у них нет планов по отношению к республикам, которые вышли из состава СССР. В частности, Вернер утверждал, что блок НАТО заинтересован в стабильной, сильной и процветающей России.

«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других суверенных государств-членов СНГ. Мы хотели бы установить максимально дружественные отношения со всеми бывшими советскими республиками. Это будет отвечать нашим общим интересам, и таким образом мы сможем обеспечить длительный период стабильности. В результате мы все станем лучше», - говорится в цитате Манфреда Вернера.

Ученые отмечают, что документы относятся к короткому периоду сотрудничества НАТО и России в 90-х годах. Тогда наша страна проводила совместные военные маневры с войсками альянса, а также обсуждала вопросы поддержания мира и стабильности, вследствие чего сократила ядерное вооружение.

Публикация переговоров полностью опровергает заявления действующего руководства НАТО, которое утверждает, что военный блок никогда не обещал не расширяться на восток и не увеличивать расходы на вооружение.