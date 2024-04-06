Во время обстрела ВСУ губернатор Гладков укрылся в бомбоубежище

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков был вынужден спасаться от обстрела националистов в специальном убежище. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Когда начался очередная атака ВСУ глава региона был на пробежке.

«Убедился в очередной раз в эффективности тех решений, которые вместе с вами принимаем. Начали работать сирены, звуковое оповещение ракетной опасности - и укрылся в модульной конструкции, которые сейчас расставлены по всему городу Белгороду, Белгородскому району, как это сделали те жители, которые были на улицах», - рассказал Гладков.

Как сообщили в Минобороны России, этим утром киевский режим обстрелял территорию Белгорода и области из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир». Десять воздушных целей были сбиты дежурными средствами ПВО, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным Вячеслава Гладкова, повреждения получили 12 многоквартирных домов, там посечены фасады, выбиты окна, повреждены кровли. Также пострадали три автомобиля. Все оперативные и коммунальные службы работают на местах.