МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Во время обстрела ВСУ губернатор Гладков укрылся в бомбоубежище

Этим утром киевский режим обстрелял территорию Белгорода из РСЗО RM-70 «Вампир».
Ян Брацкий 2024-04-06 08:24:37
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости © Видео: vvgladkov, Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков был вынужден спасаться от обстрела националистов в специальном убежище. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Когда начался очередная атака ВСУ глава региона был на пробежке.

«Убедился в очередной раз в эффективности тех решений, которые вместе с вами принимаем. Начали работать сирены, звуковое оповещение ракетной опасности - и укрылся в модульной конструкции, которые сейчас расставлены по всему городу Белгороду, Белгородскому району, как это сделали те жители, которые были на улицах», - рассказал Гладков.

Как сообщили в Минобороны России, этим утром киевский режим обстрелял территорию Белгорода и области из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир». Десять воздушных целей были сбиты дежурными средствами ПВО, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным Вячеслава Гладкова, повреждения получили 12 многоквартирных домов, там посечены фасады, выбиты окна, повреждены кровли. Также пострадали три автомобиля. Все оперативные и коммунальные службы работают на местах.

#пво #ВСУ #белгород #Обстрел #убежище #Гладков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322