Украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Белгороде

Белгород подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина», - написал глава области в своем Telegram-канале.

Гладков также отметил, что есть двое пострадавших. По его словам, супруга погибшего получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Сейчас она госпитализирована. Другой пострадавший получил осколочное ранение.

«Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщил Гладков.

Губернатор Белгородской области отметил, что имеются повреждения в пяти квартирах в городе, а также пострадал припаркованный рядом с домом автомобиль. Вячеслав Гладков приехал на место происшествия и выразил соболезнования в связи с утратой сыну погибшего мужчины.