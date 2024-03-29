МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Белгороде

По словам губернатора Белгородской области Гладкова, при атаке ВСУ погиб мужчина.
Игнат Далакян 2024-03-29 16:18:00
© Фото: Telegram, vvgladkov

Белгород подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина», - написал глава области в своем Telegram-канале.

Гладков также отметил, что есть двое пострадавших. По его словам, супруга погибшего получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Сейчас она госпитализирована. Другой пострадавший получил осколочное ранение.

«Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщил Гладков.

Губернатор Белгородской области отметил, что имеются повреждения в пяти квартирах в городе, а также пострадал припаркованный рядом с домом автомобиль. Вячеслав Гладков приехал на место происшествия и выразил соболезнования в связи с утратой сыну погибшего мужчины.

#беспилотник #дрон #белгород #Вячеслав Гладков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322