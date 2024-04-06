Экипаж Т-90 рассказал о захвате опорника ВСУ под прикрытием тумана

Танк Т-90 последнее время работает только ночью. За спиной у танкистов уже не первый десяток успешно выполненных боевых задач. Танк направляется к линии боевого соприкосновения. Экипаж опытный, на броне группа штурмовиков. В сопровождении идет БМП. Начинается операция по взятию вражеского опорного пункта.

«Мы знали, что у нас будет операция. Прошло взаимодействие, где нам объяснили, как она будет происходить, что нам делать. Сказали, что у нас будет десант на броне, который надо подвезти к опорнику, перед этим его разобрать», - рассказал командир танка с позывным «Атом».

Слаженные действия танкистов и штурмовиков отточены до автоматизма. Опорники националистов брали не раз. Бойцы знают пути отхода и даже ночью ориентируется, как днем.

«Да, начали работать примерно где-то около километра, потому что видимость была не очень хорошая. Была слева посадка, ну и, соответственно, погодные условия. Был небольшой туман и ночь. Поэтому немного было затруднительно», - вспомнил «Атом».

Движение осложняет не только погода. Механик-водитель с позывным «Турбо» рассказывает, что впереди у танка дополнительно установлен противоминный «трал». Правда весит он восемнадцать тон, от этого снижается скорость и маневренность боевой машины. Миссию почти выполнили, как в небе появляется дрон противника - «Баба Яга». А с фланга начал движение немецкий «Леопард». Наши бойцы оказались под перекрестным огнем.

«У нас условия были невыгодные и когда началось воздействие артиллерии, началось воздействие БПЛА стало нам, конечно, жарковато. Но мы не унывали, искали все выходы, пути, какие возможно, помогали нам наши старшие начальники, что бы выйти напрямую и с этим танком сразиться в бою», - сказал механик-водитель с позывным «Турбо».

Спешная перегруппировка, ответный огонь и противник вынужден спасаться бегством с насиженных мест. В догонку националистам добавляют наши артиллеристы из РСЗО. Вражеский опорник захвачен и удержан. Операция выполнена на отлично.