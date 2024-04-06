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В Орске подтоплены около 600 домов на девяти улицах

Всего в зону подтопления попали более четырех тысяч домов и почти 11 тысяч человек.
Ян Брацкий 2024-04-06 06:20:29
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС РФ

В Орске подтоплены около 600 домов на девяти городских улицах, сообщили в пресс-службе главка МЧС России.

«Вода продолжает прибывать в так называемую старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о прорыве дамбы на реке Урал. Спасатели приступили к массовой эвакуации жителей старого города. Там в зону подтопления попали сразу несколько поселков. Людей доставляют в пункты временного размещения, многим требуется медицинская помощь.

Всего в зону подтопления попадают 4 258 домов и почти 11 тысяч человек. Пострадавшие районы отключены от электроснабжения, в городе введен режим ЧС. Ранее его установили по всей Оренбургской области.

Между тем региональные власти уже пообещали материальную помощь пострадавшим от наводнения. Для всех предусмотрены выплаты по 10 тысяч рублей, при частичной потере имущества первой необходимости - 25 тысяч рублей, при полной его утрате - 50 тысяч рублей на человека. Тем, кто в результате разгула паводка получил средний или тяжкий вред здоровью, власти пообещали выплатить по 400 тысяч рублей.

#паводок #эвакуация #МЧС России #орск
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