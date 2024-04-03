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В Санкт-Петербург вернулась зима

В начале недели в Петербурге было +19 градусов, уже сегодня улицы города замело снегом.
Максим Крюков 2024-04-03 19:31:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге зима пытается напомнить о себе. Жители Северной столицы сняли на видео заснеженные улицы.

На опубликованных кадрах видно, как дороги, на которых стоят самокаты, замело снегом. Ветки деревьев покрылись коркой льда.

Еще в начале недели в городе было аномально тепло - воздух прогрелся до +19 градусов. В среду, 3 апреля, столбики термометров опустились до -4 градусов.

Между тем, Москву накрыли сильный дождь и шквалистый ветер. Непогода застала жителей столицы посреди дня. По прогнозам метеорологов, осадки не прекратятся до завтрашнего утра.

#Санкт-Петербург #зима #снег #Непогода #наш эксклюзив
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