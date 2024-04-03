В Санкт-Петербург вернулась зима

В Санкт-Петербурге зима пытается напомнить о себе. Жители Северной столицы сняли на видео заснеженные улицы.

На опубликованных кадрах видно, как дороги, на которых стоят самокаты, замело снегом. Ветки деревьев покрылись коркой льда.

Еще в начале недели в городе было аномально тепло - воздух прогрелся до +19 градусов. В среду, 3 апреля, столбики термометров опустились до -4 градусов.

Между тем, Москву накрыли сильный дождь и шквалистый ветер. Непогода застала жителей столицы посреди дня. По прогнозам метеорологов, осадки не прекратятся до завтрашнего утра.