Россия определенно ответит, если в Финляндию будет завезено ядерное оружие НАТО, заявил ТАСС посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

«Финны не могут не осознавать, что без ответа российской стороны столь серьезный провокационный шаг не останется», - заявил он.

Кузнецов отметил, что весной 2025 года в Финляндии планируют рассмотреть изменения в закон о ядерной энергии. Власти собираются сделать это в интересах гражданской энергетики - в частности, для строительства мини-АЭС.

В этом законе есть норма, которая запрещает ввоз ядерного оружия в страну. В связи с этим в стране началась дискуссия о возможной отмене этого ограничения. По словам Кузнецова, «в нынешних условиях натовского угара местные атлантисты заявляют», что не должно быть никаких ограничений на пути любых возможных операций блока, если они будут сочтены целесообразными.

К концу осени 2024 года правительство Финляндии предполагает решить, надо ли включать в готовящийся законопроект предложение отменить или изменить норму о ядерном оружии. Сам этот документ предполагается рассматривать еще достаточно долго.

Финляндия стала 31-м членом НАТО год назад.