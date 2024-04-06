Пентагон: США поддерживают связь с РФ о противоспутниковых средствах

Якобы происходящее развитие противоспутникового оружия России находится в фокусе внимания американского правительства. В Пентагоне заявили, что «связываются с Россией по их безответственному плану».

«Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие, в том числе, координируемся с союзниками и партнерами, а также прямо связываемся с Россией по их безответственному плану», - цитирует «360» слова представителя оборонного ведомства США.

О том, что заявления США о якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе являются вбросами, Владимир Путин заявил в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве. Он назвал обвинения в адрес России «голословными», они применяются как уловка для того, чтобы втянуть РФ в переговорный процесс на условиях, которые выгодны исключительно Штатам, заявил российский лидер.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой государства подтвердил, что Россия не планирует никаких проектов по размещению ядерного оружия в космосе. По словам Шойгу, в США об этом прекрасно осведомлены, но тем не менее поднимают шум в прессе.