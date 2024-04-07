Пушилин: Донбасс заплатил высокую цену, чтобы снова стать частью РФ

Донецкая Народная Республика прошла большой путь, чтобы снова стать частью России. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

«Действительно прошли большой путь, чтобы снова стать частью большой страны, частью России. Этого добились», - сказал он.

По его словам, ДНР еще немало предстоит впереди - как в плане освобождения всей территории республики, так и в плане строительства, возрождения и развития предприятий, городов и районов. Но теперь это будет происходить уже по российским стандартам, добавил Пушилин.

«Сопротивляться трудно, если ты один. А тогда то состояние, в котором мы оказались, мы были просто рупором народа, и просто нужно было говорить, произносить то, что мы думаем. И это сразу воспринималось всеми. Это то единение в восприятии происходящих процессов позволило противостоять, несмотря на ограниченность наших ресурсов, несмотря на то, что не было никакой финансовой и политической поддержки. Тогда слишком быстро все менялось. Нужно было просто брать и делать. И действовать приходилось зачастую по наитию», - отметил глава ДНР.

Он подчеркнул, что 10 лет назад не было никаких инструкций, команд и правил, «просто было желание и была необходимость противостоять тому, что происходило в Киеве».

«Сражался бы Донбасс - просто это было бы растянуто во времени. Но еще, что, может быть, было бы самое чувствительное - это бы происходило унизительно для нас самих. Потому что не выйдя тогда на митинги и не начав сопротивление, мы бы не смогли остаться самими собой. Мы бы не смогли смотреть в глаза нашим детям. Что бы мы могли им сказать? Что мы испугались? Какое оправдание могли бы озвучить нашим детям? Такого нет оправдания», - сказал чиновник.

Пушилин также отметил, что донбасский народ не смог бы смотреть в глаза ветеранам, бабушкам и дедушкам, поскольку они сумели отстоять страну и передать ее следующим поколениям.

«Донбасс заплатил дорогую цену, чтобы снова стать частью большой страны. Да, Донбасс еще продолжает платить большую цену за свой выбор 2014 года, но он абсолютно осознанный был тогда, и он абсолютно подтвержден сейчас», - заключил глава республики.

Напомним, 6-го апреля 2014-го года жители тогда еще юго-востока Украины, выразив четкое несогласие с новыми властями Киева, заняли несколько административных зданий в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. А уже на следующий день - 7-го апреля - было объявлено о суверенитете ДНР. «Звезда» рассказала, как все это вспоминают сегодня участники тех исторических событий.