Начало пути домой: как в 2014 году Донбасс выразил несогласие с Киевом

Важная дата, которая во многом стала отправной точкой в череде событий и решений, ставших историческими для Донбасса. Ровно 10 лет назад - 6-го апреля 2014-го года - жители тогда еще юго-востока Украины, выразив четкое несогласие с новыми властями Киева, заняли несколько административных зданий в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. А уже на следующий день - 7-го апреля - было объявлено о суверенитете ДНР. Начинался долгий путь домой.

Оксана Ефимцева - военный медик. Профессия нашла ее сама - ровно 10 лет назад, когда «Русская весна» расчертила жизнь Донбасса на «до» и «после».

«Город Донецк был городом миллиона роз, город цветущий, процветающий, промышленность у нас была на высшем ровне. В 2014 году все перечеркнули одним днем. Майданом», - сказала Оксана Ефимцева.

Пока радикалы в Киеве безостановочно жгли покрышки, зазывая Украину в Европу, трудовой Донецк работал и с опаской поглядывал на столицу. Терпение лопнуло после февральского госпереворота.

Март. Первые массовые акции протеста в центре Донецка. Первые столкновения с милицией и участниками проукраинских митингов. Первая пролитая кровь. Окрыленные примером Крыма и столица Донбасса, и большая часть юго-востока Украины выступили за проведение референдума о статусе территорий.

«Никто не хотел дробиться, чтобы были отдельные маленькие ДНР и маленькие ЛНР, никто не подозревал, и не думал, что они так долго будут непризнанными», - заявил журналист, исполнительный директор газеты «Донецкий кряж» Артем Ольхин.

Их дружба родилась на баррикадах - Оксана Ефимцева и Лилия Радионова были в числе протестующих, кто в ночь с 6 на 7 апреля захватили здание Донецкой областной госадминистрации.

«Вставай, Донбасс, русские идут. Это звучало отовсюду. Страшно, конечно. Потому что ты нарушаешь закон. При другом раскладе событий это тюрьма, статья и срок. Но даже это не останавливало. Хотелось быть с народом», - призналась участница акций протеста в Донецке в 2014 году Лилия Радионова.

Именно тогда, ровно 10 лет назад и было озвучено теперь уже историческое решение. Как оказалось, это было лишь начало долгого пути домой.

Волна протестов накрыла в том числе и Мариуполь. У здания горсовета сторонники «Антимайдана» разбивают палаточный лагерь, проходят массовые митинги и в итоге даже случается смена власти. Но сторонники «Русской весны» все же не устояли, когда в День Победы 9 мая Киев бросил на город армию и боевиков из числа радикальных националистов. С танками и бронетехникой. Силой, с кровью Мариуполь на 8 лет вырвали из Русского мира. А восстановление исторической справедливости стало еще куда более трудным.

Сегодня Мариуполь, как пейзажи его знаменитого уроженца Архипа Куинджи, играет особыми, яркими красками. Город-стройка, куда ни посмотри. Прирастает новыми кварталами многоэтажек. С волонтерами общероссийского «Народного фронта» везем гуманитарную помощь жителям частного сектора. Нас встречает Варвара Титова, 10 лет назад на референдуме голосовала за ДНР.

«Мы за Россию голосовали, за единение. Приходишь в магазин, а там: "витаю, витаю". Боже мой, слово - не имею представления, мы его не учили и не разговаривали на нем. Я здесь живу с 1954 года», - поделилась жительница Мариуполя Варвара Титова.

Непокоренный Донецк, как и жители молодой республики, все эти годы достойно держит удар.

«Все хотят жить. И такой ценой. Десятилетней, упорной. И тут уже просто упрямство - все-таки достичь, ну мы достигли - мы Россия, но теперь надо достичь Победы. А победа будет за нами. Однозначно», - отметили Оксана Ефимцева и Лилия Радионова.

В ходе послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что специальную военную операцию по защите народов Донбасса поддержало абсолютное большинство россиян. Глава Российского государства подчеркнул, что в ходе СВО Россия отстаивает суверенитет и безопасность страны, а также защищает своих соотечественников.