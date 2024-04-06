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Рядом с Нью-Йорком произошло второе землетрясение

Оно уже было чуть слабее, чем предыдущее. Магнитуда повторного землетрясения составила 4,0.
Ирина Егорова 2024-04-06 02:30:42
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

За последние сутки второе землетрясение подряд зафиксировано в американском штате Нью-Джерси. Очаг землетрясения находился на глубине 9,4 километра, передает «360» со ссылкой на данные Национальной геологической службы США (USGS).

Находился он в семи километрах от города Глэдстоун, что в часе езды от Нью-Йорка. Оно стало самым сильным землетрясением из 40 зафиксированных за последние 75 лет в этом регионе в радиусе 250 километров. Отмечается, что угроза цунами отсутствует.

Первое землетрясение магнитудой  5,1 прервало заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Подземные толчки начались в ходе выступления главы организации «Спасти детей» Джанти Соэрипто - видеокамера зафиксировала их.

#сша #землетрясение #Нью-Йорк #Магнитуда #подземные толчки #нью-джерси
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