Рядом с Нью-Йорком произошло второе землетрясение

За последние сутки второе землетрясение подряд зафиксировано в американском штате Нью-Джерси. Очаг землетрясения находился на глубине 9,4 километра, передает «360» со ссылкой на данные Национальной геологической службы США (USGS).

Находился он в семи километрах от города Глэдстоун, что в часе езды от Нью-Йорка. Оно стало самым сильным землетрясением из 40 зафиксированных за последние 75 лет в этом регионе в радиусе 250 километров. Отмечается, что угроза цунами отсутствует.

Первое землетрясение магнитудой 5,1 прервало заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Подземные толчки начались в ходе выступления главы организации «Спасти детей» Джанти Соэрипто - видеокамера зафиксировала их.