Землетрясение в Нью-Джерси прервало заседание СБ ООН

Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций ненадолго прервалось из-за землетрясения. На опубликованных кадрах видно, как во время выступления главы организации «Спасти детей» Джанти Соэрипто от толчков содрогается камера.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы в американском штате Нью-Джерси, который граничит с Нью-Йорком, на глубине 10 километров. Отмечается, что угроза цунами отсутствует.

Сведения о разрушениях или пострадавших при землетрясении в Нью-Джерси пока не поступали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.