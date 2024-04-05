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Землетрясение в Нью-Джерси прервало заседание СБ ООН

По данным EMSC, подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы в граничащем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси на глубине 10 километров.
Максим Крюков 2024-04-05 17:51:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций ненадолго прервалось из-за землетрясения. На опубликованных кадрах видно, как во время выступления главы организации «Спасти детей» Джанти Соэрипто от толчков содрогается камера.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы в американском штате Нью-Джерси, который граничит с Нью-Йорком, на глубине 10 километров. Отмечается, что угроза цунами отсутствует.

Сведения о разрушениях или пострадавших при землетрясении в Нью-Джерси пока не поступали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

#землетрясение #Совбез ООН #Нью-Йорк #заседание #нью-джерси
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