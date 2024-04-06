Сложные подъемы и спуски: как идет подготовка к «Саянскому маршу»

До старта соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш» осталось совсем немного, но накал страстей и нагрузка уже нешуточные. Так, например, усиленно готовится команда Ирана. Экипировку привезли с собой за тысячи километров.

«Большая часть нашего снаряжения - это снаряжение Ирана. И горные лыжи, и специальная обувь», - рассказал один из участников команды.

А Китай заявил сразу две сборных. Помимо мужчин, за звание лучших в горном деле впервые за историю игр поборется прекрасная половина вооруженных сил КНР.

Важным этапом состязаний является проверка снаряжения. Судьям нужно убедиться, что у участников есть все необходимое. Нужны теплая одежда, спальник и запас провианта. Все снаряжение придется двое суток носить за плечами и неоднократно поднимать и спускать с живописных хребтов предгорья Саян.

«Рельеф местности сильно отличается. Он здесь лесисто-холмистый, невысокий. Тем не менее, плотность и толщина снега больше, чем у нас, хоть морозы и одинаковые», - рассказывает участник сборной Республики Узбекистан.

Сборная Узбекистана к состязаниям готовилась на курорте Чимган, входящем в горный массив Тянь-Шаня. Но некоторые участники с непростым природным рельефом столкнулись только здесь. Тренировались на скалодроме.

А Южную Осетию, Абхазию и Киргизию представляют курсанты двух военных вузов - Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и Военного института физической культуры.

Не обходится и без трудностей перевода. Но для судей дело чести - не просто оценить старания участников беспристрастно, а помочь гостям выполнять задачи максимально эффективно.

«Проявить сноровку, проявить дружелюбность, открытость, что мы готовы к любому диалогу в плане даже каких-то технических моментов и объяснить им так, чтобы они все выполнили в комфортной дружественной для себя атмосфере», - отмечает судья соревнований Сергей Иванов.

Россию на международном чемпионате представляет призер российского этапа - сборная Южного военного округа и женская сборная Вооруженных сил. Уже завтра все 9 команд приступят к первому этапу состязаний и борьбе за звание лучшего горного подразделения.

Напомним, соревнования продлятся до 9 апреля. В них примут участие военные спортсмены из семи государств.