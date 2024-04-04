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Команды из шести стран прибыли в Абакан для участия в «Саянском марше»

Девушки в костюмах народов, традиционно проживающих в Хакасии, предложили участникам испить национальный напиток - айран.
2024-04-04 11:29:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В предгорьях Западного Саяна на полигоне Ергаки пройдут международные соревнования по ски-альпинизму среди военнослужащих «Саянский марш». Для участия в них в Абакан прибыли команды из шести стран - Абхазии, Ирана, Китая, Киргизии, Узбекистана и Южной Осетии.

В аэропорту участников соревнований встретили в торжественной обстановке, с исполнением национальных гимнов. Девушки в хакасских национальных костюмах преподнесли гостям чарки с айраном. Из Абакана участников команд доставили к месту проведения состязаний в Красноярский край, где они пройдут медицинский осмотр и приступят к тренировкам.

Соревнования по ски-альпинизму «Саянский марш» среди военных команд пройдут с 6 по 9 апреля. В них примут участие военные спортсмены из семи государств.

В рамках конкурса участникам необходимо пройти быстрее остальных дистанцию в горах с подъемом и спуском на лыжах, а также преодолеть различные препятствия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #«Саянский марш» #«Ергаки»
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