В поселке Никель в Орске прорвало дамбу

Прорыв дамбы произошел в районе улицы Борисоглебского в населенном пункте Никель, который расположен в Орске Оренбургской области. Об этом заявил мэр города Василий Козупица.

«Ситуация с паводком осложняется. Произошли сначала перетекание, а потом прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебского, и вода стремительно поступает в город», - сказал он в обращении к местным жителям.

Глава города также призвал местных жителей учитывать опыт микрорайона Старый город, где вода распространялась слишком быстро, и попросил своевременно эвакуироваться, собрав необходимые вещи.

По его словам, люди могут уехать самостоятельно или на специальных автобусах, которые дежурят неподалеку. Они доставят жителей в пункты временного размещения. Самые близкие к Никелю расположены в школах № 6, 11, 13 и 52.

Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову немедленно вылететь в Оренбургскую область. По словам Дмитрия Пескова, российскому лидеру доложили о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах.