В Орске три поселка могут оказаться затопленными после нового прорыва

В Орске после очередного прорыва дамбы под угрозой затопления находятся поселки Никель, Строителей, Лесоторговый и улица Борисоглебская. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.
«Наращивание сил и средств в районы возможного затопления МЧС России произвело заблаговременно», - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в зону затопления из Кировской области выехала еще одна дополнительная аэромобильная группировка спасателей. В ее составе 50 специалистов и 12 единиц техники.
Напомним, сегодня вечером стало известно о втором прорыве дамбы в районе улицы Борисоглебского в поселке Никель. Сейчас вода стремительно поступает в город.
Местных жителей призвали срочно эвакуироваться, собрав необходимые вещи.
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