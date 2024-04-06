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В Орске три поселка могут оказаться затопленными после нового прорыва

МЧС России наращивает силы и средства в районы возможного затопления.
Сергей Лебедев 2024-04-06 21:17:29
© Фото: МЧС России

В Орске после очередного прорыва дамбы под угрозой затопления находятся поселки Никель, Строителей, Лесоторговый и улица Борисоглебская. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Наращивание сил и средств в районы возможного затопления МЧС России произвело заблаговременно», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в зону затопления из Кировской области выехала еще одна дополнительная аэромобильная группировка спасателей. В ее составе 50 специалистов и 12 единиц техники.

Напомним, сегодня вечером стало известно о втором прорыве дамбы в районе улицы Борисоглебского в поселке Никель. Сейчас вода стремительно поступает в город.

Местных жителей призвали срочно эвакуироваться, собрав необходимые вещи.

#прорыв #Оренбургская область #вода #МЧС #Урал #дамба #никель #орск
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