В Орске три поселка могут оказаться затопленными после нового прорыва

В Орске после очередного прорыва дамбы под угрозой затопления находятся поселки Никель, Строителей, Лесоторговый и улица Борисоглебская. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Наращивание сил и средств в районы возможного затопления МЧС России произвело заблаговременно», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в зону затопления из Кировской области выехала еще одна дополнительная аэромобильная группировка спасателей. В ее составе 50 специалистов и 12 единиц техники.

Напомним, сегодня вечером стало известно о втором прорыве дамбы в районе улицы Борисоглебского в поселке Никель. Сейчас вода стремительно поступает в город.

Местных жителей призвали срочно эвакуироваться, собрав необходимые вещи.