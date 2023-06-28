В Думу внесли законопроект о штрафах за спам-звонки с кредитными предложениями

Депутаты предлагают установить штрафы для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - до 100 тысяч, для юридических - до миллиона рублей.

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Брянские депутаты внесли в Госдуму поправки в закон о наказании за незаконную и навязчивую рекламу. Законопроект предусматривает штрафы за спамерские звонки от кредитных организаций.

В законопроекте Брянской областной думы предполагается наказание организаций, которые навязывают через электросвязь кредиты или займы без указания всех условий, которые определяют их полную стоимость.

В пояснительной записке к проекту сказано, что закон запрещает спамерские звонки, но их все равно широко используют кредитные и микрофинансовые организации.

Депутаты предлагают установить штрафы за нарушения требований к рекламе, распространяемой через электросвязь, для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - до 100 тысяч, для юридических - до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Злоумышленники предлагают заемщикам рефинансировать кредиты банков на более выгодных условиях, а полученные деньги перевести на якобы безопасный счет. Потом деньги с этого счета выводятся, а заемщик остается с еще большими долгами, чем прежде.