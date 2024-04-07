Ракета «Искандера» стала бить точнее после модернизации

Аэробаллистическая ракета комплекса «Искандер» была модифицирована в короткие сроки из-за новых вызовов в ходе проведения спецоперации. Теперь она стала бить лучше и точнее, а военнослужащие чаще используют ее для нанесения удара. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев.

«Комплекс (“Искандер”, - прим. ред.) был очень оперативно доработан под соответствующие реалии специальной военной операции, под технологические вызовы, которые формулирует противник. На наш взгляд, мы очень быстро и качественно справились с этой задачей», — сказал он.

Каким именно изменениям подверглась ракета «Искандера», Олег Рязанцев не сообщил.

Ранее глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил о росте производства военной продукции для нужд специальной военной операции. В том числе и комплексов «Искандер».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Высокоточные комплексы. Всегда в точку» на «Звезде Плюс» и на телеканале «Звезда». Журналисты программы проехали через всю страну, чтобы ответить на главный вопрос - как куется победа? А также рассказали о достижениях отечественного ВПК.