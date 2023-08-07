Чемезов заявил, что Ростех нарастил производство продукции для СВО

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Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил о наращивании объема производства военной продукции для нужд спецоперации. Он сказал об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы нарастили объем производства по всем видам продукции военной, которые массово задействованы сегодня в СВО. Если говорить про СВО, то там 90 процентов задействованной продукции - наша», - заявил Чемезов.

Сергей Чемезов упомянул целый ряд образцов военной техники, используемой в спецоперации. Среди них - БМП-3, БТР-МДМ, танк Т-90 «Прорыв», комплексы «Искандер» и «Кинжал», вертолеты Ка-52 и Ми-28, самолеты Су-57 и Су-35, беспилотники «Куб» и «Ланцет».

Чемезов подчеркнул, что все эти образцы зарекомендовали себя в боевых действиях в зоне специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что только в этом году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.