ОПК ОПК ОПК

Чемезов заявил, что Ростех нарастил производство продукции для СВО

14:34 07.08.2023
По словам Сергея Чемезова, 90% задействованной в спецоперации продукции выпущено Ростехом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил о наращивании объема производства военной продукции для нужд спецоперации. Он сказал об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. 

«Мы нарастили объем производства по всем видам продукции военной, которые массово задействованы сегодня в СВО. Если говорить про СВО, то там 90 процентов задействованной продукции - наша», - заявил Чемезов.

Сергей Чемезов упомянул целый ряд образцов военной техники, используемой в спецоперации. Среди них - БМП-3, БТР-МДМ, танк Т-90 «Прорыв», комплексы «Искандер» и «Кинжал», вертолеты Ка-52 и Ми-28, самолеты Су-57 и Су-35, беспилотники «Куб» и «Ланцет».

Чемезов подчеркнул, что все эти образцы зарекомендовали себя в боевых действиях в зоне специальной военной операции. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что только в этом году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:30 В стране и мире
Взрыв прогремел в порту турецкого города Дериндже
15:08 В стране и мире
Военные Нигера заявили, что два государства Африки готовят интервенцию
13:24 В стране и мире
Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к Белгороду
14:41 ОПК
Видео
Чемезов рассказал об увеличении производства боевых самолетов в два раза в 2022 году
14:59 В стране и мире
Верховный суд запретил проводить УЗИ без направления врача
Популярное
Видео
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вражеского БТР на Запорожском направлении
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.