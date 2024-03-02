Сырский обвинил комбригов в провалах ВСУ и анонсировал их увольнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что в проблемах украинских войск на восточном направлении виноваты командиры бригад. Он также добавил, что в отдельных случаях вынужден принимать кадровые решения.

В Telegram-канале Сырского говорится, что ему стало очевидно, почему при одинаковых показателях укомплектования личным составом и вооружением некоторым бригадам удается держать позиции, а другим - нет.

«Это зависит от командира бригады... способности принимать адекватные решения», - объяснил главнокомандующий украинскими войсками.

Кроме того, Александр Сырский сообщил, что отправил группы специалистов в отдельные бригады, где имеются проблемы с подготовкой штаба, для передачи им опыта и оказания помощи.

«В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а его действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», - отметил он.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский объявил о выводе подразделений из Авдеевки. По его словам, такое решение он принял, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.