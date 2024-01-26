Шойгу: надо продолжить наращивать производство особо востребованных боеприпасов

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул необходимость продолжить наращивание особо востребованных средств поражения. Он сделал это в своем заключительном слове на Едином дне приемке военной продукции.

«В условиях сложившейся обстановки недопустимо снижение набранных темпов выпуска военной продукции, а в части особо востребованных образцов важно нарастить их производство. Здесь я акцентирую внимание», - заявил Шойгу.

Он добавил, что необходимо продолжать работу по обеспечению технологической безопасности России.

Также министр выразил уверенность, что при дальнейшем выполнении гособоронзаказа совместными усилиями МО РФ и Минпромторга, а также предприятий промышленности в войска будет поставлена качественная и современная военная техника.

Кроме этого, Шойгу заявил, что надо заняться разработкой и выпуском перспективного оружия.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.