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Шойгу: надо продолжить наращивать производство особо востребованных боеприпасов

Сергей Шойгу подчеркнул недопустимость снижения набранных темпов выпуска военной продукции.
2024-01-26 16:28:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул необходимость продолжить наращивание особо востребованных средств поражения. Он сделал это в своем заключительном слове на Едином дне приемке военной продукции. 

«В условиях сложившейся обстановки недопустимо снижение набранных темпов выпуска военной продукции, а в части особо востребованных образцов важно нарастить их производство. Здесь я акцентирую внимание», - заявил Шойгу. 

Он добавил, что необходимо продолжать работу по обеспечению технологической безопасности России. 

Также министр выразил уверенность, что при дальнейшем выполнении гособоронзаказа совместными усилиями МО РФ и Минпромторга, а также предприятий промышленности в войска будет поставлена качественная и современная военная техника. 

Кроме этого, Шойгу заявил, что надо заняться разработкой и выпуском перспективного оружия.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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