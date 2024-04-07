Ведущая Татьяна Судец оказалась создателем военного гироскопа

Знаменитая «тетя Таня» из передачи «Спокойной ночи, малыши» Татьяна Судец в молодости создала электронную схему гироскопа для изделия, которое до сих пор остается секретным. Это связано с тем, что легендарная советская телеведущая до телевидения 7 лет работала в Институте автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ). Об этом Татьяна Судец рассказала в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда».

«Наверное, теперь это не тайна, но моя дипломная работа в техникуме - это была электронная схема гироскопа для изделия, скажем так», — рассказала она.

Ранее Татьяна Судец в эфире программы «Галерея звезд» рассказала, как случайно выругалась в прямом эфире и едва не лишилась всей карьеры. Из-за технической неполадки, когда после ее слов в эфире не пошел проморолик, она сквозь зубы сказала «черти что». В итоге, после жалобы зрителей, ей пришлось отвечать перед диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорем Кирилловым.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Высокоточные комплексы. Всегда в точку» на «Звезде Плюс» и на телеканале «Звезда». Журналисты программы проехали через всю страну, чтобы ответить на главный вопрос - как куется победа? А также рассказали о достижениях отечественного ВПК.