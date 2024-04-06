Жителей Оренбурга в зоне подтопления будут эвакуировать принудительно с помощью полицейских. Об этом заявил глава города Сергей Салмин. Речь идет о тех жителях, которые отказываются покидать опасную зону.
Он добавил, что в ближайшее время об эвакуации будут сообщать, используя системы оповещения. Салмин попросил отнестись к этому серьезно.
«У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», - написал он в своем Telegram-канале.
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