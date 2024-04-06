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Жителей Оренбурга в зоне подтопления будут эвакуировать принудительно

По последним данным, уровень воды в реке Урал составляет 855 сантиметров.
Анна Назайкина 2024-04-06 14:34:31
© Фото: press_sluzhba56, Telegram © Видео: Salminnaprjamuju, Telegram

Жителей Оренбурга в зоне подтопления будут эвакуировать принудительно с помощью полицейских. Об этом заявил глава города Сергей Салмин. Речь идет о тех жителях, которые отказываются покидать опасную зону.

Он добавил, что в ближайшее время об эвакуации будут сообщать, используя системы оповещения. Салмин попросил отнестись к этому серьезно.

«У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», - написал он в своем Telegram-канале.

#эвакуация #Оренбург #дамба #подтопление #Сергей Салмин
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