Жителей Оренбурга в зоне подтопления будут эвакуировать принудительно с помощью полицейских. Об этом заявил глава города Сергей Салмин. Речь идет о тех жителях, которые отказываются покидать опасную зону.

Он добавил, что в ближайшее время об эвакуации будут сообщать, используя системы оповещения. Салмин попросил отнестись к этому серьезно.