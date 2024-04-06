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Уровень воды на реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке

Уровень воды составил 828 сантиметров, при том, что опасным считается показатель в 930 сантиметров.
Анна Назайкина 2024-04-06 12:19:14
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Уровень воды на реке Урал у Оренбурга поднимается к опасной отметке, об этом говорится в сообщении местной администрации, пишет «360».

По информации на утро субботы, уровень составил 828 сантиметров, при том, что опасным считают показатель в 930 сантиметров.

Ранее стало известно, что прокуратура направила следователям материалы по прорыву дамбы в Орске Оренбургской области. Правоохранители требуют завести уголовное дело о халатности в связи с произошедшим.

Как утверждается, дамба начала работать в 2010 году. Проверки показали, что объект содержали с нарушениями, на что указывали надзорные органы, однако эти замечания игнорировались.

Пятого апреля произошел прорыв дамбы. Этим утром сообщалось, что в Орске во власти стихи оказались около 600 домов на девяти улицах.

#Прокуратура #Оренбург #уровень воды #прорыв дамбы #орск
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