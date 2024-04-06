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Расчеты FPV-дронов сожгли пять лодок ВСУ на правом берегу Днепра

При попытке форсировать Днепр ВСУ потеряли до 30 человек личного состава.
Ян Брацкий 2024-04-06 14:01:48
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Пять лодок украинских националистов были уничтожены за сутки при попытке приблизиться к левому берегу Днепра. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

«Пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными беспилотными летательными аппаратами в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться в левому берегу», - рассказал Кодрян.

Враг потерял до 30 человек личного состава, два автомобиля, САУ «Палладин», гаубицы М777, Д-20 и Д-30.

Ранее отличился расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Черноморского флота, который обнаружил и уничтожил лодку ВСУ. Ударный дрон попал в нее при попытке экипажа форсировать Днепр. Военнослужащие постоянно мониторят обстановку на правом берегу при помощи разведывательных БПЛА. Они фиксируют любые передвижения противника и корректируют удары артиллерии.

#Минобороны России #ВСУ #спецоперация #Днепр #FPV-дрон
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