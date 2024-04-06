Расчеты FPV-дронов сожгли пять лодок ВСУ на правом берегу Днепра

Пять лодок украинских националистов были уничтожены за сутки при попытке приблизиться к левому берегу Днепра. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

«Пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными беспилотными летательными аппаратами в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться в левому берегу», - рассказал Кодрян.

Враг потерял до 30 человек личного состава, два автомобиля, САУ «Палладин», гаубицы М777, Д-20 и Д-30.

Ранее отличился расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Черноморского флота, который обнаружил и уничтожил лодку ВСУ. Ударный дрон попал в нее при попытке экипажа форсировать Днепр. Военнослужащие постоянно мониторят обстановку на правом берегу при помощи разведывательных БПЛА. Они фиксируют любые передвижения противника и корректируют удары артиллерии.