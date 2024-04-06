Морпехи подорвали FPV-дроном лодку противника на Днепре

Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Черноморского флота обнаружил и уничтожил лодку ВСУ, сообщает Минобороны России.

Операторы воздушных дронов нашли плавсредство противника на правом берегу Днепра. Они запустили FPV-дроны. Оператор управлял беспилотником, а второй номер корректировал заход на цель. В результате FPV-дрон попал в лодку, которая пыталась форсировать Днепр.

Подразделения БПЛА морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на Херсонском направлении.

Бойцы группировки войск «Днепр» постоянно мониторят правый берег Днепра с помощью беспилотников. Они отслеживают передвижения противника, корректируют удары реактивной и ствольной артиллерии и наводят FPV-дроны на цели противника.

FPV-дроны выигрывают у обычных квадрокоптеров тем, что ими удобно управлять, легко проходить маршрут или преследовать цель на высокой скорости. Такие беспилотники максимально эффективны при уничтожении движущихся целей, а также живой силы в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленного к дрону боеприпаса.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.