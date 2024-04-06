МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Морпехи подорвали FPV-дроном лодку противника на Днепре

Оператор управлял беспилотником, а второй номер корректировал заход на цель.
2024-04-06 07:17:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Черноморского флота обнаружил и уничтожил лодку ВСУ, сообщает Минобороны России.

Операторы воздушных дронов нашли плавсредство противника на правом берегу Днепра. Они запустили FPV-дроны. Оператор управлял беспилотником, а второй номер корректировал заход на цель. В результате FPV-дрон попал в лодку, которая пыталась форсировать Днепр.

Подразделения БПЛА морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на Херсонском направлении.

Бойцы группировки войск «Днепр» постоянно мониторят правый берег Днепра с помощью беспилотников. Они отслеживают передвижения противника, корректируют удары реактивной и ствольной артиллерии и наводят FPV-дроны на цели противника.

FPV-дроны выигрывают у обычных квадрокоптеров тем, что ими удобно управлять, легко проходить маршрут или преследовать цель на высокой скорости. Такие беспилотники максимально эффективны при уничтожении движущихся целей, а также живой силы в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленного к дрону боеприпаса.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #дроны #Черноморский флот #FPV-дроны #операторы БПЛА #группировка войск «Днепр»
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322