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Два Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря

Длительность полета составила 12 часов, ракетоносцев сопровождали Су-35С ВКС.
Анна Назайкина 2024-04-06 13:18:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Два Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными вода Чукотского моря. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Стратегические ракетоносцы летали над нейтральными водами в течение 12 часов. Их сопровождали самолеты Су-35С ВКС.

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет выполнялся по всем правилам использования воздушного пространства.

Генерал-лейтенант отметил, что российские летчики дальней авиации регулярно отправляются в полеты над Арктикой, Северной Атлантикой, Тихим океаном, Черным и Балтийскими морями.

Ранее российское оборонное показало видео полета Ту-95МС над Японским морем. Тогда полет длился около 10 часов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #Полет #Ту-95МС #ракетоносцы #чукотское море
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