Два Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря

Два Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными вода Чукотского моря. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Стратегические ракетоносцы летали над нейтральными водами в течение 12 часов. Их сопровождали самолеты Су-35С ВКС.

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет выполнялся по всем правилам использования воздушного пространства.

Генерал-лейтенант отметил, что российские летчики дальней авиации регулярно отправляются в полеты над Арктикой, Северной Атлантикой, Тихим океаном, Черным и Балтийскими морями.

Ранее российское оборонное показало видео полета Ту-95МС над Японским морем. Тогда полет длился около 10 часов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.