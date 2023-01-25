Академик РАН Горелов заявил, что устойчивость к антибиотикам может вырабатываться из-за окружающей среды

Иногда человек сталкивается с антибиотикорезистентностью, даже если никогда не принимал таких препаратов, предупредил инфекционист.

© Фото: Frank Bienewald, imageBROKER.com, GlobalLookPress

Заместитель директора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов в беседе со «Звездой» объяснил опасность самолечения антибиотиками, а также рассказал, каким образом они могут попадать в организм человека, даже если он никогда не принимал такие препараты.

Эксперт рассказал, что в мире существует большая проблема с утилизацией антибиотиков. Со слов Горелова, во всех странах, кроме Бельгии, после истечения срока антибиотиков, они выбрасываются, а потом в попадает в почву.

Таким образом человек живет в среде, в которой достаточное количество антибактериальных препаратов - это воздух, это еда, это лекарственные препараты, которые мы используем для лечения.

«Порой мы сталкиваемся с антибиотикорезистентность к тому препарату, который мы никогда не применяли. Но гены антибиотикорезистентности попали к нам и содержатся в микробиоме в результате того, что мы контактировали или имелись антибиотики в той или иной биологической среде», - сказал он.

Горелов отмечает: исследования показали, что к 2050 году основная летальность будет обусловлена не сердечно- сосудистыми заболеваниями, не онкологией, а инфекций, обусловленной антибиотикорезистентностью. Предполагается, что будут умирать около 10 миллионов в результате развития инфекции, которую будут вызывать антибиотикорезистентные микробы.

«Мы должны помнить о главном, что антибиотики - это препараты без глаз. Они не выбирают только патогенные микробы. Они, к сожалению, воздействуют на нормальных представителей нашей микрофлоры, которые цементируют наше здоровье», - добавил он.

Эксперт напомнил, что следует обращаться к доктору - он оценивает в каждой ситуации вред и пользу, потому что ущерб здоровью, наносимый антибиотиками, также может быть не поправим и об этом нужно помнить. Он отметил, что никому в голову не придет на дому использовать противоонкологический препарат или гормональный, но по какой-то причине люди сами назначают себе антибиотики при первых симптомах вирусного заболевания.

Ранее врач перечислил наиболее распространенные ошибки, которые пациенты допускают при приеме антибиотиков.