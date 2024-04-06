«Союз» вернул на Землю экспедицию с МКС

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-24» с россиянином Олегом Новицкий, американкой Лорел О'Харой и первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской благополучно приземлился в Казахстане.

Новицкий и Василевская прибыли на Международную космическую станцию 25 марта этого года в рамках двухнедельной экспедиции посещения. О'Хара находилась на орбите с сентября 2023 года.

Марина Василевская стала первой гражданкой Белоруссии, побывавшей в космосе. На Земле она работает бортпроводницей. Вместе с космонавтами во время экспедиции она принимала участие в научных экспериментах по биологии, физиологии и дистанционному зондированию Земли.