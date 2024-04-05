Эксперт МЧС Рюрикович рассказал, как спастись из зоны паводка

Врач МЧС высшей категории Владимир Рюрикович в беседе со «Звездой» рассказал, как действовать во время паводка. Сейчас талые воды подтопили многие российские регионы. В некоторых местах люди оказались отрезаны от дорог и вынуждены полагаться только на спасателей.

«Вещи поднимаются наверх максимально высоко. Если вам надо ехать в подтопленный район - лучше воздержаться. Не выезжайте на лед, сейчас переправы становятся неустойчивыми. Если останавливаетесь в незнакомых местах, то узнайте у местных жителей - затапливает ли эту территорию, подтапливает ли дорогу. Желательно узнать, сколько было снега», - посоветовал Рюрикович.

С его слов, общее правило при паводке - занять как можно более высокую точку. Это могут быть крыши или верхние этажи домов, деревья, любые возвышенности и холмы. После этого необходимо попытаться вызвать спасателей и ждать их прибытия. Спасаться самостоятельно очень опасно, предостерег эксперт. Вода холодная и зачастую сопровождается течением. Даже при наличии весельной или моторной лодки, но не имея навыков управления ими, можно легко перевернуться, предупредил Рюрикович.

Паводок затронул уже больше трех десятков российских регионов. Наиболее сложная обстановка в Оренбуржье. Масштаб половодья - исторический. В ряде сел проводится эвакуация. Введен режим ЧС.