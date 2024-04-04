«Все потопило»: как жители регионов России борются с паводками

Паводок затронул уже больше трех десятков российских регионов. Наиболее сложная ситуация - в Оренбуржье. Масштаб половодья тут - исторический. Подтоплены сотни домов, в некоторых селах - тотальная эвакуация. На всей территории области ввели режим ЧС. Но, по прогнозам, это далеко не пик. Вода будет прибывать еще несколько дней.

Спасатели и волонтеры ведут учет тех, кого уже вывезли из затопленных домов и кому только предстоит протянуть руку помощи. Уже из зоны подтопления эвакуировали почти полторы тысячи человек, 400 из них - дети.

Более пятисот домов и почти 3 тысячи участков затоплено. Регион не видел такого более 30 лет. Люди проснулись по пояс в воде. Ольга Киртава утром добиралась до работы на тракторе. К концу смены и сельхозтехника уже не могла проехать. Супруг Ольги оказался заблокирован в доме, теперь как и сотни других людей ждет эвакуации.

«Нет, мы не думали вообще, по улице шла вода - мы думали, так и будет. Не рассчитывали. У нас еще теплицы - все потопило, весь урожай. Огурцы только срывали, помидоры уже были», - поделилась жительница Оренбургской области Ольга Киртава.

Люди берут с собой только самое нужное: документы и теплые вещи. Вода с каждым часом все прибывает.

В селе Краснохолм самый востребованный транспорт сейчас - лодочный. В зоне подтопления находится более 900 домовладений, местами глубина доходит до двух метров, поэтому передвигаться приходится на лодках.

Спасательные бригады работают круглосуточно, порой им приходится делать исключения из правил, чтобы успеть вырвать людей из лап стихии.

«Вообще по стандарту - 5 человек, но в данной ситуации критично у нас. Я сегодня забирал детей - и 7, и 8 человек грузил. Не считал по головам, просто скорость убавлял, делал минимальную, чтобы безопасно доставить их. Потому что там, где они оставались, было небезопасно», - рассказал спасатель Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Поповкин.

В эвакуации жителей Оренбургской области задействованы 80 человек и 20 плавсредств.

Специалисты считают: пик половодья еще не пройден. Но затопления фиксируют уже в нескольких регионах. В туристическом центре Владимирской области - городе Суздаль - уровень воды в реке Каменка поднялся почти на 1,5 метра. Все деревянные пешеходные мосты города либо затопило, либо смыло.

В Нижегородской области из-за паводка 12 низководных мостов оказались под водой. Некоторые населенные пункты оказались оторваны от большой земли. А в городе атомщиков - Сарове - из берегов вышли реки Сатис и Саровка. Чтобы почти 200 садовых участков не превратились в заливные рисовые поля, не жалея солярки, работает откачивающая техника.

Под воду из-за паводков уходит и Татарстан. Три низководных моста затопило, водителям рекомендуют искать обходные пути. Иначе придется вылавливать транспортные средства.

Всех эвакуированных из зон подтопления отправляют в пункты временного размещения. Когда жители Оренбургской области, где паводковая ситуация остается напряженной, вернутся в свои дома - пока неизвестно.