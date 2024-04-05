Ермак заявил о критическом положении Украины без помощи США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для киевского режима.

В интервью изданию Politico он напомнил о желании официального Киева получить дополнительные системы ПВО и финансирование. С его слов, он надеется, что США одобрят выделение дополнительных средств.

«Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце», - цитирует RT Ермака.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Петр Климкин счел несправедливыми предложения США выделять военную помощь Киеву в кредит. Климкин полагает, что Украина отстаивает «фундаментальные американские интересы», пытаясь ослабить Россию. Поэтому дополнительное финансирование представляет для Вашингтона не только ценностный, но и стратегический вопрос.