СК: данные из телефонов террористов могут говорить об их связи с ВСУ

Данные из мобильных телефонов напавших на «Крокус Сити Холл» террористов могут свидетельствовать об их связи с украинскими националистами. Об этом заявили в Следственном комитете. Оперативники получили доступ к смартфонам, которые бандиты пытались уничтожить.

«В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом», - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, «Крокус» был выбран местом проведения теракта по указанию куратора. 24 февраля один из террористов отправил ему фотографию входов в здание концертного зала и подъездных путей к нему. Один из обвиняемых в нападении подтвердил это на допросах.