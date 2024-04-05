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СК: данные из телефонов террористов могут говорить об их связи с ВСУ

В телефоне одного из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», хранились фотографии людей в камуфляже с украинским флагом.
Ян Брацкий 2024-04-05 08:20:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Следственный комитет РФ

Данные из мобильных телефонов напавших на «Крокус Сити Холл» террористов могут свидетельствовать об их связи с украинскими националистами. Об этом заявили в Следственном комитете. Оперативники получили доступ к смартфонам, которые бандиты пытались уничтожить.

«В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом», - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, «Крокус» был выбран местом проведения теракта по указанию куратора. 24 февраля один из террористов отправил ему фотографию входов в здание концертного зала и подъездных путей к нему. Один из обвиняемых в нападении подтвердил это на допросах.

#Теракт #расследование #ВСУ #СК РФ #Крокус сити холл
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