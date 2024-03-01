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Япония расширила санкционный список в отношении России

Санкции вступят в силу с 31 марта.
Игнат Далакян 2024-03-01 08:54:01
© Фото: BEAUTIFUL SPORTS, Tom Bloch , Globallookpress

Япония ввела санкции в отношении 12 физических и 36 юридических лиц Российской Федерации. Об этом сообщает официальный вестник японского кабмина.

В тексте документа говорится, что под ограничения попали уполномоченная по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева, ее коллеги из Ростовской области Ирина Черкасова и Чеченской Республики Мансура Солтаева.

Кроме того, санкции коснулись председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева, сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артема и других физических лиц.

Также в антироссийский санкционный список среди организаций попал Тинькофф Банк. Отмечается, что санкции вступят в силу 31 марта.

Ранее Япония ввела запрет на экспорт в Российскую Федерацию еще пяти категорий товаров из раздела станков. Товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры и другое оборудование.

#в стране и мире #Япония #санкции #Антироссийские санкции
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