Двое суток боя: как рядовой возглавил группу и отбил четыре штурма ВСУ

Когда командир был ранен, он взял управление отрядом на себя и двое суток удерживал занятый опорный пункт ВСУ. Это история подвига бойца штурмовой группы с Сахалина с позывным «Бурхат». Через минные заграждения под вражеским огнем штурмовики 39-й мотострелковой бригады с Сахалина прорываются к опорному пункту противника в районе Новомихайловки. Постоянное движение, огонь из стрелкового оружия, гранаты в каждый окоп. Натиск дерзкий и быстрый, он ломает сопротивление украинских боевиков. Те кто не уничтожен - сдаются в плен.

Беспилотник завис над опорным пунктом. Штурмовики его захватили, противник отчаянно пытается вернуть. Несколько боевиков ВСУ высадились с бронетехники, но тут же попали под пулеметный огонь.

«Ранило командира группы, товарищ "Бурхат" взял на себя командование, продолжил выполнять боевые действия. Он не побоялся выйти из траншеи, поставить пулемет, открыть огонь. Противник забрасывал гранаты, ему это не помешало. Он вышел и выполнил свою задачу», - рассказал замкомандира батальона с позывным «Факел».

Националисты предприняли четыре контратаки, но все накаты разбились о мужество наших бойцов. Операторы БПЛА сообщали о передвижениях противника. Бойцы жгли вражескую бронетехнику.

«Мы подпустили технику противника к опорному пункту и мой птурист попал в цель. Половина противника сгорела в технике, половина побежала, но наши минометы отработали - остались в поле», - вспомнил командир штурмового отряда с позывным «Альфа».

Противник применял ударные дроны, перед каждым накатом обстреливал опорник из артиллерии. Несмотря на ранения, штурмовики почти двое суток удерживали укрепления. Командир группы уничтожил без малого три десятка боевиков, одного взяли в плен.

«Просто страшно было, быстро пам-пам работал. Еще коптер висел надо мной, думал сбросит что-нибудь. Стрелял, оказалось наш коптер», - поделился стрелок штурмового отряда Родимир Максимов.

Перед камерами «Бурхат», он же рядовой Родимир Максимов не геройствует. Признается, что особенно страшно было, когда по позициям стрелял вражеский танк.

«Как-то не верится, что выжили. Думали, все рядом будем друг с другом лежать. Все трехсотые были и все равно стояли до конца», - отметил Максимов.

Уже в госпитале у самого Родимира врачи насчитали пять осколочных ранений.

«Он отказался от госпитализации. Мы уговаривали, но он настаивал на этом», - рассказал военный врач с позывным «Скальпель».

Родом из Якутии из многодетной семьи. Родимир приехал в зону спецоперации добровольцем, связист по воинской специальности, он сам попросился в штурмовой отряд.

«Просто смотришь, все служат настоящие мужчины, почему не пойти не попробовать? Пацанам помогать. Многие тут мои земляки», - сказал Максимов.

За мужество и героизм Родимира Максимова представили к государственной награде. Сейчас он под медицинским наблюдением, но уже вернулся в свой штурмовой отряд.