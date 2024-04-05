Запорожской АЭС, самой крупной атомной электростанции в Европе, грозит реальная угроза из-за отключения резервной линии электропитания напряжением 330 кВ. Такое мнение выразил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Эксперты пока не озвучили причину отключения связи с единственной оставшейся резервной линией электропередачи, но она была потеряна на фоне новых признаков военной активности в этом районе. Эти инциденты подчеркивают постоянные риски ядерной безопасности во время конфликта, отметил Гросси.

«События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают вполне реальную опасность, с которой сталкивается этот крупный объект», - цитирует директора МАГАТЭ «Life».

Потерянный источник участвовал в охлаждении реакторов электростанции, а также применялся для других важных функций ядерной безопасности, добавил Гросси.

Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии 330 кВ прекратилось 4 апреля. Станция находится в «режиме тишины» - работу остановили все шесть блоков, электроэнергия не вырабатывается, но сотрудники АЭС продолжают обслуживать оборудование. Киевский режим не раз предпринимал попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС. На страже мирного атома стояла 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота.