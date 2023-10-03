ВС РФ зафиксировали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в непосредственной близости к ЗАЭС

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Российские военнослужащие при ротации инспекторов МАГАТЭ зафиксировали неразорвавшиеся иностранные снаряды ВСУ в непосредственной близости к Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что обнаруженные боеприпасы - результат обстрелов со стороны Украины. Наши военные обеспечили безопасность инспекторов и их доставку на станцию.

По данным Минобороны, в состав миссии МАГАТЭ входят четыре инспектора, задача которых - оценить состояние безопасности станции. В ведомстве отметили, что эксперты присутствуют на ЗАЭС с сентября прошлого года, после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров и Гросси обсудили на встрече в ООН в Нью-Йорке вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС. В ходе встречи речь шла и о губительном эффекте применения снарядов с сердечниками из обедненного урана, которые получает Украина от западных стран.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.