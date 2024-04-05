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Трамп намекнул, что Байден употребляет стимуляторы перед выступлениями

Экс-президент добавил, что Байдена нужно протестировать на наркотики.
Владимир Рубанов 2024-04-05 04:10:10
© Фото: CNP AdMedia, Global Look Press

Президент США Джо Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов, предположил экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Трамп напомнил, что в Белом доме находили белый порошок, который оказался кокаином. После этого радиоведущий спросил экс-президента: не думает ли он, что Байден принимает кокаин.

Лидер Республиканской партии ответил, что смотрел выступление президента перед конгрессом с посланием «О состоянии союза» и обратил внимание, что тот «был заряжен с самого начала, а к концу угас».

«Что-то происходит. Не знаю, что он употребляет, но он был в экстазе», - сказал Трамп.

Экс-президент добавил, что Байдена нужно протестировать на наркотики. Ранее он уже предлагал это сделать в 2020 году и был готов тоже сдать такие анализы.

Трамп считает подозрительным, что большую часть времени Байден выглядит так, «будто сейчас заснет», а потом вдруг выходит и выступает.

#сша #Дональд Трамп #наркотики #Белый дом #Джо Байден #выборы-2024 #стимуляторы #президентские выборы в сша
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