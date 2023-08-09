NYP: обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал человеку из окружения семьи Байдена

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Найденный в Западном крыле Белого дома в Вашингтоне пакет с кокаином мог принадлежать кому-то из «круга семьи Байден», пишет New York Post со ссылкой на расследование издателя Soldier of Fortune Сьюзан Кац Китинг. И президент предположительно знает, кто это.

Секретная служба публично объявила, что расследование о кокаине закрыли, не установив личности подозреваемого из-за «отсутствия вещественных доказательств». Но власти смогли проследить за достаточным количеством улик, чтобы назвать имя, считает Китинг. И они были достаточно уверены в своей работе, чтобы сообщить его президенту.

Китинг ссылается на три источника в службе безопасности. Один из них сообщил, что Джозеф Байден знает, кто был этот человек. Другой сказал, что «это был кто-то из окружения семьи Байден, и это был не Хантер», имея в виду взрослого сына президента - признанного выздоравливающего наркомана.

Кокаин был обнаружен этажом ниже Овального кабинета и в нескольких шагах от Ситуационной комнаты. Представители администрации отметили, что последняя комната не использовалась в течение нескольких месяцев из-за ремонта. Как оказалось, поблизости не было камер, расположенных так, чтобы запечатлеть преступника.

Наркотик нашли в воскресенье вечером в июле, за два дня до праздника Дня независимости. В пятницу перед этим Байден отправился в Кэмп-Дэвид в сопровождении Хантера. В сообщениях пула отмечалось, что в тот день скандально известного сына президента заметили около Белого дома, пишет издание.