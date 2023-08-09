В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NYP: обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал человеку из окружения семьи Байдена

Владимир Рубанов
22:45 09.08.2023
Секретная служба публично объявила, что расследование о кокаине закрыли, не установив личности подозреваемого из-за «отсутствия вещественных доказательств».
NYP: обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал человеку из окружения семьи Байдена
© Фото: Danita Delimont, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Найденный в Западном крыле Белого дома в Вашингтоне пакет с кокаином мог принадлежать кому-то из «круга семьи Байден», пишет New York Post со ссылкой на расследование издателя Soldier of Fortune Сьюзан Кац Китинг. И президент предположительно знает, кто это.

Секретная служба публично объявила, что расследование о кокаине закрыли, не установив личности подозреваемого из-за «отсутствия вещественных доказательств». Но власти смогли проследить за достаточным количеством улик, чтобы назвать имя, считает Китинг. И они были достаточно уверены в своей работе, чтобы сообщить его президенту.

Китинг ссылается на три источника в службе безопасности. Один из них сообщил, что Джозеф Байден знает, кто был этот человек. Другой сказал, что «это был кто-то из окружения семьи Байден, и это был не Хантер», имея в виду взрослого сына президента - признанного выздоравливающего наркомана.

Кокаин был обнаружен этажом ниже Овального кабинета и в нескольких шагах от Ситуационной комнаты. Представители администрации отметили, что последняя комната не использовалась в течение нескольких месяцев из-за ремонта. Как оказалось, поблизости не было камер, расположенных так, чтобы запечатлеть преступника.

Наркотик нашли в воскресенье вечером в июле, за два дня до праздника Дня независимости. В пятницу перед этим Байден отправился в Кэмп-Дэвид в сопровождении Хантера. В сообщениях пула отмечалось, что в тот день скандально известного сына президента заметили около Белого дома, пишет издание.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:55 Армия
Путин присвоил 71-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский»
22:45 В стране и мире
NYP: обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал человеку из окружения семьи Байдена
21:12 В стране и мире
Видео
Восемь человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде
21:54 В стране и мире
Асад: отношения с Россией показали, что Сирия умеет выбирать друзей
22:54 В стране и мире
СК РФ возбудил дело из-за ночного выселения детей из отеля в Турции
Популярное
Видео
Станки в пух и прах: как выглядит швейный цех в Сергиевом Посаде после взрыва
Два жителя Бурятии прокатились на капоте авто на скорости 129 км/ч
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поселилась в рязанской деревне
Shot: Лада Дэнс с трудом дышит и почти не говорит после операции
Видео
Противодействие стратегии Запада: что написано в новом учебнике истории про СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.