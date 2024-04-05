В Москве уехавшим в депо пассажирам метро выпишут штраф 2 тыс. рублей

Пассажирам московского метро, которые уехали в депо, будут выписывать штраф 2 тыс. рублей, следует из сообщения столичного Дептранса.

Как сообщается, чтобы сделать поездки в подземке еще более безопасными, в КоАП Москвы внесли изменения.

«Теперь запрещено находиться в поезде, который следует в тупик или депо - будет применяться штраф в 2 тыс. руб.», - говорится в сообщении.

Кроме того, тем, кто решит без надобности экстренно остановить эскалатор, придется заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. Любителям кататься по станциям и переходам на самокатах, велосипедах и других средствах передвижения теперь грозит штраф 2 тыс. рублей. Инвалидных колясок это не касается.

Ранее департамент сообщал, что в городе на всех турникетах метро и Московского центрального кольца тестируют оплату проезда через СБП.