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В Москве уехавшим в депо пассажирам метро выпишут штраф 2 тыс. рублей

Любителям кататься по станциям и переходам на самокатах, велосипедах и других средствах передвижения теперь придется заплатить штраф 2 тыс. рублей.
Анна Назайкина 2024-04-05 18:57:40
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Пассажирам московского метро, которые уехали в депо, будут выписывать штраф 2 тыс. рублей, следует из сообщения столичного Дептранса.

Как сообщается, чтобы сделать поездки в подземке еще более безопасными, в КоАП Москвы внесли изменения.

«Теперь запрещено находиться в поезде, который следует в тупик или депо - будет применяться штраф в 2 тыс. руб.», - говорится в сообщении.

Кроме того, тем, кто решит без надобности экстренно остановить эскалатор, придется заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. Любителям кататься по станциям и переходам на самокатах, велосипедах и других средствах передвижения теперь грозит штраф 2 тыс. рублей. Инвалидных колясок это не касается.

Ранее департамент сообщал, что в городе на всех турникетах метро и Московского центрального кольца тестируют оплату проезда через СБП.

#Москва #в стране и мире #метро #штраф #дептранс #тупик #депо
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