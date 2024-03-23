Билеты ценой в жизнь: как спасали и спасались люди в «Крокусе»

В трех минутах езды от «Крокус Сити холла» работает круглосуточный центр помощи. Сюда в течение всего дня приезжают люди в надежде найти своих близких, особенно тех, кто до сих пор не появился в списках погибших или пострадавших.

С ними работают психологи. Люди подавлены, кто-то едва находит в себе силы, чтобы устоять на ногах. Волонтеры почти каждые полчаса доставляют сюда горячую еду и воду.

В отдельном зале - ежесекундная обработка информации. Тысячи звонков на горячую линию: координируют данные, которые поступают от людей, и те, что официально обновляет Минздрав. В итоге есть положительные результаты: кому-то удавалось, например, узнать, что их родственник в центре Склифосовского. Но многие остаются в режиме ожидания.

В центре помощи также и те, кто был в «Крокусе» в эти страшные минуты. Пытаясь спастись, люди оставляли сумки, вещи, теряли документы, и здесь им также помогают все восстановить. Александр вместе с супругой бежали прямо из концертного зала, где боевики стреляли по людям. Он до сих пор не понимает, как ему удалось остаться в живых.

Билеты на балкон, а не в первые ряды, оказались бесценными. Самое главное, что было у людей, - время и шанс выжить.

«Меня дома ребенок младший еще ждал. Я переживала, что он там один и надо быстрее вернуться домой. И чтобы дочка выбралась благополучно - собственно, других мыслей не было. Мы были на балконе, никто ничего не говорил. Просто стреляли и все. Они когда туда зашли - мы быстренько наверх и выбежали оттуда. То есть мы уже этого не застали. Ну единственное, что мы услышали, горит - горит. То есть, видимо, они подожгли уже зал», - говорит Людмила.

Многие приезжали на концерт из регионов. Олег и Алена - из Петербурга. Им психологическая помощь не понадобилась. Говорят - другим нужнее.

«Было похоже на фейерверк. А потом, когда в зале начали стрелять, когда уши закладывает, - стало понятно, что это не розыгрыш», - рассказали они.

Алена говорит, что люди действовали очень по-разному. Кто-то пошел на верх по лестнице, кто-то вниз, никто не знал, где закрыто, где перекрыто. Выход искали долго.

Люди в «Крокусе» отчаянно боролись за свою жизнь. В первые минуты стрельбы музыкант Миша Филиппов, который с друзьями пришел на концерт, вел практически прямую трансляцию в своем Telegram-канале и просил о помощи. Скрываясь от боевиков, несколько человек заперлись в уборной, и почти сразу в помещение стал просачиваться угарный газ от пожара.

Некоторые из зрителей совершали героические поступки: одному из мужчин удалось обезоружить террориста, кто-то помогал искать выходы. Во время трагедии сплотились все - работавшие рядом таксисты развозили пострадавших до больниц и дома бесплатно.

Те, кто по стечению обстоятельств так и не добрался до «Крокуса», переживает второе рождение. Кого-то не отпустило с работы начальство, у других что-то сломалось в квартире, а кто-то просто опоздал.

«Мы метров 30 не дошли до основного входа, когда услышали автоматную очередь. И сразу же на нас пошли люди. Причем паники не было. Все говорили - разворачивайтесь, уходите, здесь стреляют», - рассказывает Ольга.

Работа в центре помощи не останавливается ни на минуту. Узнать судьбу своего близкого можно по короткому номеру 122.