ВСУ сбросили взрывное устройство у топливохранилища Запорожской АЭС

Украинские боевики обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской атомной электростанции. В районе размещения баков с дизельным топливом было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

«Подобные атаки недопустимы. На это указывает и МАГАТЭ в своих заявлениях. Но несмотря ни на что, мы фиксируем продолжающиеся обстрелы», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

Экспертов МАГАТЭ уже уведомили об инциденте и возможных последствиях подобных атак. Представители станции подчеркнули, что они обеспечивают полную безопасность ЗАЭС.