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ВСУ сбросили взрывное устройство у топливохранилища Запорожской АЭС

Экспертов МАГАТЭ уже уведомили о возможных последствиях подобных атак со стороны киевского режима.
Алексей Курильченко 2024-03-14 09:53:01
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress

Украинские боевики обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской атомной электростанции. В районе размещения баков с дизельным топливом было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

«Подобные атаки недопустимы. На это указывает и МАГАТЭ в своих заявлениях. Но несмотря ни на что, мы фиксируем продолжающиеся обстрелы», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

Экспертов МАГАТЭ уже уведомили об инциденте и возможных последствиях подобных атак. Представители станции подчеркнули, что они обеспечивают полную безопасность ЗАЭС.

 

#Украина #МАГАТЭ #Обстрел #Запорожская АЭС
Экспертное мнение и аналитика
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