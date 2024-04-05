МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Водяное в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Водяное на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило МО РФ.

«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики», - говорится в недельной сводке о проведении специальной военной операции.

На Авдеевском направлении наши войска продолжили продвигаться в глубину обороны противника и занимать более выгодные рубежи. ВС РФ отразили 39 украинских контратак.

Недельные потери украинской стороны на данном направлении превысили 1 695 человек. Помимо живой силы, враг потерял три танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.

Также за неделю ВС РФ нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, предприятиям ВПК, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам дислокации противника. В оборонном ведомстве подчеркнули, что удары наносились в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики нашей страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.