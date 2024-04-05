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ВС РФ нанесли 39 ударов в ответ на попытки ВСУ поразить энергообъекты

Российские групповые удары высокоточным оружием наносились по объектам энергетики Украины, предприятиям ВПК, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, ПВД иностранных наемников и украинских боевиков.
2024-04-05 15:13:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны России заявило о нанесении за неделю 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по инфраструктуре Украины. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что эти удары стали ответом на украинские попытки нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. 

Целью российских ударов стали объекты энергетической отрасли киевского режима, предприятия вражеского ВПК, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. 

МО РФ сообщило, что цели ударов были достигнуты. Все назначенные объекты противника были поражены. 

Также Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Водяное в Донецкой Народной Республике. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #Высокоточное оружие #удары #Инфраструктура Украины
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