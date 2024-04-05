ВС РФ нанесли 39 ударов в ответ на попытки ВСУ поразить энергообъекты

Минобороны России заявило о нанесении за неделю 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по инфраструктуре Украины.
В российском оборонном ведомстве отметили, что эти удары стали ответом на украинские попытки нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
Целью российских ударов стали объекты энергетической отрасли киевского режима, предприятия вражеского ВПК, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
МО РФ сообщило, что цели ударов были достигнуты. Все назначенные объекты противника были поражены.
Также Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Водяное в Донецкой Народной Республике.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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