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В Хабаровске заявили о спаде радиационного фона после опасной находки

Предприятие, которое забрало с собой опасный предмет, проведет все необходимые исследования и утилизирует его, рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Андрей Колчин.
Максим Крюков 2024-04-05 15:05:15
© Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Что именно излучало радиацию около линии электропередачи в Хабаровске, станет известно лишь в понедельник. Об этом «Звезде» рассказал начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Андрей Колчин.

Предприятие, забравшее с собой опасный предмет, который стал причиной введения режима ЧС, проведет все необходимые исследования и утилизирует его. Затем поиском владельца займется полиция.

По словам собеседника телеканала, первым превышение радиоактивного фона заметил местный житель еще в среду, 3 апреля. Он позвонил в экстренные службы и заявил, что показатели его дозиметра кратно превышают норму. Далее на место выехали все специалисты, в том числе служба РХБЗ, которая подтвердила опасения.

«От гражданина поступила информация на ЕДДС города, что в одном из районов города Хабаровска по одной из улиц, ну, что прибор у него зашкалил. Не знаю, каким способом он там был, почему он там оказался. Это пусть проводит проверку МВД России. Его дозиметр показал, что есть превышение», - сказал Колчин.

Он добавил, что в настоящее время радиационный фон спал, однако специалисты будут следить за обстановкой еще несколько дней.

#хабаровск #наш эксклюзив #радиационный фон #опасная находка #управление по делам го и чс
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