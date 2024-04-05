В Хабаровске заявили о спаде радиационного фона после опасной находки

Что именно излучало радиацию около линии электропередачи в Хабаровске, станет известно лишь в понедельник. Об этом «Звезде» рассказал начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Андрей Колчин.

Предприятие, забравшее с собой опасный предмет, который стал причиной введения режима ЧС, проведет все необходимые исследования и утилизирует его. Затем поиском владельца займется полиция.

По словам собеседника телеканала, первым превышение радиоактивного фона заметил местный житель еще в среду, 3 апреля. Он позвонил в экстренные службы и заявил, что показатели его дозиметра кратно превышают норму. Далее на место выехали все специалисты, в том числе служба РХБЗ, которая подтвердила опасения.

«От гражданина поступила информация на ЕДДС города, что в одном из районов города Хабаровска по одной из улиц, ну, что прибор у него зашкалил. Не знаю, каким способом он там был, почему он там оказался. Это пусть проводит проверку МВД России. Его дозиметр показал, что есть превышение», - сказал Колчин.

Он добавил, что в настоящее время радиационный фон спал, однако специалисты будут следить за обстановкой еще несколько дней.